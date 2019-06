Bill Cosby invia un messaggio dal carcere definendosi "Papà d'America"

Bill Cosby ha voluto inviare un messaggio via social ai suoi fan, direttamente dal carcere.

Il post apparso a sorpresa su Instagram, come rivela il sito TMZ, è stato dettato dall'ex star della tv via telefono.

Il protagonista della serie I Robinson, secondo quanto dichiara il suo portavoce Andrew Wytt, ha effettuato una telefonata dalla prigione nella serata di domenica. Bill Cosby voleva inviare un messaggio in occasione della Festa del papà e ha dettato ogni parola che voleva venisse scritta online. L'attore, a quanto pare, chiama il suo staff o li incontra di persona circa 3-4 volte ogni mese.

Il messaggio è il seguente: "Hey, Hey, Hey... È il Papa d'America... So che è tardi, ma un messaggio a tutti i papà... È un onore essere chiamato Padre, quindi oggi facciamo un rinnovato giuramento di adempiere il nostro scopo: rafforzare le nostre famiglie e comunità". Tra gli hashtag Bill ha inoltre voluto aggiungere #FarFromFinished, con cui ribadisce di essere convinto di non aver concluso la sua carriera dietro le sbarre.

Il messaggio è accompagnato da un video realizzato alcuni anni fa in cui Bill Cosby parla di come gli arresti di massa abbiano avuto degli effetti negativi sugli uomini di origine afroamericana e sulle loro famiglie. L'attore viene mostrato mentre dichiara: "Dopo la schiavitù, l'America ha continuato a distruggere la famiglia dell'uomo afroamericano ed è una storia piuttosto terribile da insegnare".

Il post condiviso online ha scatenato i commenti negativi da parte di innumerevoli persone che hanno ribadito come una persona condannata per violenza sessuale non sia considerabile un padre modello, anche se Wyatt ha spiegato che si tratta del soprannome con cui molti condannati si riferiscono a lui in carcere. Le reazioni al post rimangono comunque prevalentemente negative e l'opinione pubblica sembra non aver gradito l'iniziativa presa dall'ex attore.

Bill Cosby condannato: trascorrerà dai 3 ai 10 anni in prigione