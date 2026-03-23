Bill Cosby, colpevole di stupro, è stato condannato a un risarcimento milionario

Bill Cosby è stato condannato al pagamento di circa 19.25 milioni di dollari per aver drogato e violentato Donna Motsinger, crimini compiuti 54 anni fa.

L'attore ha deciso di non testimoniare in propria difesa durante il processo.

La decisione dei giurati sul caso di violenza

Dopo tre giorni, la giuria di Santa Monica ha stabilito che l'ex star del piccolo schermo è colpevole delle accuse che gli erano state rivolte. L'avvocato dell'attore, Jennifer Bonjean, ha anticipato che ha già intenzione di fare appello nel tentativo di modificare la sentenza.

Bill Cosby, secondo quanto stabilito dalla giuria, dovrà pagare a Motsinger circa 17.5 milioni di dollari come risarcimento per i traumi fisici e mentali subiti. Alla cifra vanno aggiunti ulteriori 1.75 milioni di dollari per le conseguenze psicologiche che l'ex cameriera, che ora ha 84 anni, potrebbe affrontare in futuro.

Le due versioni di quanto accaduto

Il protagonista della serie I Robinson ha sempre sostenuto di non avere mai avuto sesso in modo non consensuale e sostiene di essere stato vittima di attacchi legati alla sua fama. Cosby, durante la sua deposizione, ha sostenuto di non essere in grado di ricordarsi se ha fatto sesso con Motsinger, oppure no.

Bill Cosby in una scena dell'episodio Mr Fish della serie I Robinson

La donna ha dichiarato invece di essere stata invitata da Cosby ad assistere a un suo show comico che andava in scena a San Carlos, California. Motsinger, mentre si trovava dietro le quinte, si è però sentita male e si ricorda che l'attore le ha dato una pastiglia che pensava fosse un'aspirina, perdendo tuttavia i sensi e risvegliandosi a casa, scoprendo di essere stata spogliata e violentata.

L'ex star ha usato la stessa tecnica con numerose donne nel corso degli anni, situazione che ha portato ad accuse molto dure che hanno portato alla luce violenze e molestie che sono proseguite per decenni.