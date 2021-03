Biggie: I Got a Story To Tell, su Netflix in streaming da oggi

Il ritratto di The Notorious BIG dal titolo Biggie: I Got A Story To Tell sbarca oggi 1 marzo su Netflix in streaming per tutti gli utenti registrati!

Il film è il ritratto di The Notorious B.I.G., artista poliedrico che fa parte della Rock'n'Roll Hall of Fame. Grazie ad un accesso senza precedenti alla tenuta Wallace, il documentario mostra il dietro le quinte di una carriera molto intensa, percorrendo un viaggio che ha coinvolto numerose persone e luoghi e interessato eventi che hanno creato forse il più grande artista hip-hop di tutti i tempi. Dagli anni di esordio fino alla consacrazione definitiva, andremo alla riscoperta di Biggie visualizzando clip mai viste finora, dove lo si può ammirare creare canzoni classiche in studio e portarle sul palco in diversi concerti. Inoltre, interviste intime e sincere alla cerchia di persone legate a Biggie descrivono storie che non sono mai state raccontate pubblicamente.

Biggie: I Got a Story to Tell, un momento del film

Realizzato in collaborazione con gli eredi di Biggie, il documentario affronta la narrazione personale di un uomo che è rimasto al centro della scena rap per oltre vent'anni, dall'incredibile ascesa fino alla tragica morte, e che non è stato ancora del tutto celebrato. La regia è di Emmett Malloy, già alle prese con documentari a tema musicale con Jack Johnson En Concert e Ben Harper & The Innocent Criminals. Biggie: I Got a Story to Tell è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2021 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.