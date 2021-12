Bigbug: il teaser del nuovo film di Jean-Pierre Jeunet, regista di Amelie

Il regista Jean-Pierre Jeunet, che ha portato al successo Amélie, è tornato alla regia con Bigbug, film di cui Netflix ha condiviso il primo teaser in attesa del debutto previsto per l'11 febbraio in streaming.

Nel primo video della commedia si possono vedere alcuni dettagli del mondo apparentemente idilliaco creato dal filmmaker immaginando un futuro dove la tecnologia ha ormai un ruolo fondamentale nella vita degli esseri umani.

Bigbug, secondo la sinossi ufficiale, è ambientato nel 2050, in un futuro in cui l'intelligenza artificiale è ovunque e l'umanità vi si affida per soddisfare ogni bisogno e ogni desiderio, anche il più segreto e oscuro. In una tranquilla area residenziale, quattro robot domestici decidono improvvisamente di prendere i propri proprietari in ostaggio all'interno della propria casa. Chiusi all'interno, una famiglia non particolarmente ben amalgamata, una vicina invadente e il suo robot destinato a scopi sessuali sono ora obbligati a sopportarsi in un'atmosfera sempre più folle; mentre, all'esterno, gli Yonyx (la più recente generazione di androidi) stanno cercando di prendere il controllo dell'area. La minaccia si avvicina e gli umani ignorano la situazione, diventando gelosi e litigando sotto lo sguardo dei loro robot. Forse sono i robot che hanno un'anima, oppure no!

Nel cast del film diretto da Jean-Pierre Jeunet ci sono Dominique Pinon, Elsa Zylberstein, Isabelle Nanty, Youssef Hajdi, Alban Lenoir, e François Levantal.