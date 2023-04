Bif&st 2023: tutti i vincitori di Italian Film Fest e Panorama internazionale

La Giuria del pubblico della sezione competitiva ItaliaFilmFest, presieduta dalla produttrice Donatella Palermo, e della sezione Panorama internazionale dei film italiani presentati al Bif&st anteprima assoluta ha recentemente rivelato i nomi dei vincitori dell'edizione del 2023:

La Giuria ha attribuito i seguenti riconoscimenti:

Premio Ettore Scola per la Miglior Regia a Ivan Gergolet per il suo film L'uomo senza colpa.

Premio Mariangela Melato per la Migliore Attrice Protagonista a Paola Sini per il film La terra delle donne di Marisa Vallone.

Premio Gabriele Ferzetti per il miglior attore protagonista a Orlando Angius per il film Tutti i cani muoiono soli di Paolo Pisanu.

La Giuria della sezione competitiva Panorama Internazionale, composta da Jafar Panahi (presidente onorario), Jean Gili (presidente), Bettina Brokemper, Valeria Cavalli, Salvatore Maira, Pippo Mezzapesa, Grazyna Torbicka, ha attribuito i seguenti riconoscimenti:

Premio Internazionale Bif&st per la Migliore Regia a Enen Yo per il film DOUBLE LIFE

Premio Internazionale Bif&st per la Migliore Attrice Protagonista a Ane Dahl Torp per il film STORM di Erika Calmeyer

Premio Internazionale Bif&st per il miglior attore protagonista a Thröstur Leó Gunnarson per il film DRIVING MUM di Hilmar Oddsson

L'ultima giornata del Bif&st 2023: oggi, alle 19:30, il festival si chiude con l'evento speciale, il Tributo a Ugo Santalucia con la proiezione di Ludwig di Luchino Visconti, film per cui nel 2023 ricorrono i 50 anni dall'uscita in sala e per il quale il produttore Ugo Santalucia (Bari, 1924-2000) vinse nel 1973 il David di Donatello per il miglior film.