Bianco, rosso e Verdone: stasera su Rete 4 il secondo film di Carlo Verdone

Carlo Verdone torna stasera su Rete 4, alle 23:44 in seconda serata, con un altro dei suoi successi: Bianco, rosso e Verdone, celebre commedia del 1981, la seconda esperienza da regista e interprete per Verdone.

Tre episodi per tre italiani-tipo che si spostano da una città all'altra per andare a votare nel loro comune di residenza. Pasquale, ad esempio, vive a Monaco di Baviera con una moglie tedesca che cucina in modo ignobile, e non vede l'ora di ritornare in Italia, anche solo per qualche giorno. Furio, invece vive a Torino e deve andare a Roma: parte con moglie e due figli piccoli e per il viaggio non c'è una sola cosa che abbia lasciato al caso, Furio è talmente pignolo ed asfissiante che per sua moglie Magda (Irina Sanpiter) il viaggio sarà un vero incubo.

Mimmo invece è un ragazzone buono e timido che accompagna sua nonna (Elena Fabrizi) da Verona sino alla capitale, ma i tanti acciacchi della donna saranno fonte continua di preoccupazione e soste.

Candidato nel 1981 a 4 David di Donatello e 2 Nastri d'Argento, Bianco, rosso e Verdone alla fine vince il suo unico premio grazie ad Elena Fabrizi, meglio conosciuta come la Sora Lella, migliore attrice esordiente ai Nastri d'Argento.