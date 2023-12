Biancaneve non è stata la prima principessa Disney, ecco chi ha debuttato tre anni prima

Al celebre film d'animazione del 1937 Biancaneve e i sette nani (di cui è in cantiere una versione live action) viene spesso attribuito il merito di aver introdotto la prima principessa Disney, ma tecnicamente non è così. Un'altra eroina animata ha debuttato come principessa ben tre anni prima in un cortometraggio di nove minuti intitolato La dea della primavera. Al centro del corto poco noto pubblicato nel 1934 c'è Persefone, la dea della primavera appunto. Il corto d'animazione faceva parte della serie Silly Symphony e raccontava il mito greco del rapimento di Persefone da parte di Ade.

L'influenza del cortometraggio

Come nota Smithsonian Magazine, il fatto che Persefone sia la figlia di Zeus, e quindi il suo lignaggio, la rende una principessa a tutti gli effetti. Inoltre, Persefone stessa ha stabilito per la prima volta lo standard di principessa Disney, fungendo da ispirazione per il personaggio di Biancaneve e delle successive principesse.

L'esperienza con La dea della primavera è stata cruciale per il successivo progresso dell'animazione, soprattutto per la progettazione di figure umani invece che animali. Il corto infatti è uno dei primi progetti in cui sono stati utilizzati personaggi umani. Non sorprende quindi che la protagonista somigli molto a Biancaneve e alle altre principesse Disney e che abbia molti punti in comune con esse come il legame con gli animali che fungono da piccoli aiutanti delle protagoniste.

Le schede dei personaggi di Persefone evidenziano anche come i gesti e l'aspetto della dea abbiano influenzato le principesse successive. Le piroette e i movimenti danzanti di questi primi progetti possono essere individuati in altri classici Disney successivi. Anche lo stile e l'aspetto di Persefone costituiscono un precedente per le prime eroine Disney, motivo per cui la tradizione dei successivi film d'animazione deve molto a questo poco noto cortometraggio. La dea della primavera è disponibile sulla piattaforma Disney+.