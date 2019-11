Bianca Guaccero racconta Virna Lisi in Illuminate 2 stasera su Rai3!

Bianca Guaccero è l'attrice -narratrice del docu-film dedicato all'attrice Virna Lisi, il terzo appuntamento del ciclo Illuminate 2 che racconta la vita e l'eredità di quattro straordinarie donne italiane, stasera su Rai3.

La storia di Virna Lisi, pluripremiata attrice italiana, è al centro del terzo docu-film di "Illuminate 2", secondo ciclo di 4 docu-film da 50' prodotto da Anele in collaborazione con Rai Cinema, in onda stasera 7 novembre in seconda serata su Rai3. A guidare il racconto del terzo docu-film diretto da Maria Tilli, è l'attrice e conduttrice Bianca Guaccero. La narrazione inizia dagli esordi nello spettacolo di Virna Lisi a soli tredici anni, passando per le sue prime esperienze nel cinema italiano, fino ad arrivare alla chiamata da Hollywood e agli eccezionali successi americani dove viene acclamata come una diva.

Virna Lisi ai tempi in cui veniva proposta come la nuova Marilyn Monroe.

Il docu-film ricostruisce la vita dell'attrice raccontando la determinazione, la forza ma anche la normalità di una donna eccezionale, capace di coniugare la fama e il successo senza mai mettere in secondo piano gli affetti. Virna Lisi ha sempre messo al centro della sua esistenza la famiglia, da quella di appartenenza che l'ha accompagnata nei suoi primi passi sino al matrimonio e alla nascita del suo amatissimo figlio Corrado vissuti come momenti prioritari nella sua vita.

Ad accompagnare il racconto di Bianca Guaccero alcuni passaggi tratti dalla lunga intervista rilasciata ad Oriana Fallaci, dove la Lisi commenta l'avventura americana, il rapporto con la sua immagine e con la bellezza. Il viaggio di Bianca Guaccero si avvale di tante testimonianze, dal fratello sempre al suo fianco durante il periodo hollywoodiano al figlio e alla nuora con i quali ha vissuto nella stessa villa per avere al suo fianco anche i nipoti, e di tanti aneddoti raccontati da amici e compagni di viaggio come Iva Zanicchi, Enrico Lucherini, Cristina Comencini, Alberto Tarallo, Walter Veltroni, Giovanni Malagò e Micaela Urbano.