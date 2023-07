Bianca Berlinguer: addio RAI? Cartabianca non è in palinsesto

Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer, non è al momento presente nei palinsesti RAI, come ha confermato l'amministratore delegato Roberto Sergio.

Bianca Berlinguer sembrerebbe sempre più lontana dalla RAI. Il suo programma Cartabianca non è in palinsesto al momento, come confermato dall'Amministratore Delegato Roberto Sergio al termine del CdA odierno. Sempre più insistenti, dunque, le voci che la vorrebbero disposta ad accettare la cospicua offerta di uno tra Mediaset e Discovery.

Come riporta la nota emessa dalla RAI: "La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto" ha detto l'AD Roberto Sergio. "Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3".

Le parole con cui la Berlinguer aveva congedato il suo pubblico durante l'ultima puntata del talk avevano lasciati interdetti gli spettatori. Quel "Cartabianca finisce qui" era parso a molti la pietra tombale su un rapporto lavorativo lungo quasi 40 anni. Sull'altro piatto della bilancia una di quelle offerte difficili da rifiutare: non soltanto un contratto più ricco e un programma in prima serata, anche una posizione di rilievo nel comparto infotainment di Mediaset. L'arrivo di una giornalista con l'esperienza e la reputazione della Berlinguer, d'altronde, rientrerebbe perfettamente nel cambio di rotta che Piersilvio Berlusconi sta imponendo alla sua azienda.