Bianca Berlinguer su Rete 4 per la prima volta: ecco il promo del nuovo programma (VIDEO)

Bianca Berlinguer ora è un volto di Rete 4, dopo essere apparsa nel promo del nuovo programma che porta il logo della rete Mediaset. Era questa la penultima tappa da affrontare per sancire ufficialmente il suo passaggio all'azienda del Biscione, l'ultima a settembre, quando il programma effettivamente debutterà in prima serata.

"Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare, ma sono sempre io, con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua su Rete 4" queste le parole di presentazione di Bianca Berlinguer davanti al nuovo pubblico. Che ci si aspetta, evidentemente, non tanto "nuovo", visto l'indugiare su modi e contenuti che già ben conosce l'ipotetico spettatore che, da Rai3 e da Carta bianca, dovrebbe seguire la conduttrice nel nuovo talk politico. Sarà davvero così? Mediaset riuscirà davvero a strappare alla RAI una ipotetica "fanbase" della Berlinguer, considerati anche gli ascolti poi non così esaltanti del suo vecchio programma? La risposta arriverà solo con i primi dati autunnali.

Certo la giornalista porterà con sè nel nuovo studio anche colui che si è spesso rivelato un'arma a doppio taglio, Mauro Corona, che le ha fatto guadagnare l'accusa di trashismo, per le continue liti urlate, ma anche qualche titolo in più sui giornali e qualche post in più sui social. "Mauro Corona sarà dei nostri? Lo scoprirete presto, anzi, prestissimo.Vi aspetto, sempre di martedì, sempre alle 21:25 su Rete 4". La chiosa del breve promo ufficializza dunque la volontà di ripetere quanto fatto in tanti anni con Carta bianca, ma con mezzi più potenti e con maggiore libertà. E in effetti, quando aveva reso nota la sua decisione di lasciare la RAI, Bianca Berlinguer l'aveva motivata proprio in nome di quello "spazio di manovra" più ampio concesso da Piersilvio Berlusconi rispetto a una RAI plasmata dai nuovi insediamenti politici.