Palinsesti RAI, Vincenzo De Luca su Bianca Berlinguer: 'Avete tirato questa sola a Mediaset!' (VIDEO)

Nella giornata di presentazione dei nuovi palinsesti RAI per la stagione 2023/2024, lo show iniziale è affidato a Vincenzo De Luca, che "sdrammatizza" sull'addio di Bianca Berlinguer all'azienda del serivizio pubblico dopo 34 anni. Parole poco morbide quelle riservate alla conduttrice ma soprattutto alla sua "spalla" Mauro Corona.

Salito sul palco per salutare giornalisti e addetti ai lavori accorsi negli studi RAI di Napoli, il presidente della Regione Campania ha aperto il suo discorso con la retorica di rito. "La Rai è una delle grandi aziende che al di là delle vicende politiche rappresentano la ricchezza e l'ossatura del nostro Paese. E' una presenza insostituibile in Italia. Dobbiamo fare tutti un salto di qualità. Sono tempi molto complicati soprattutto per le giovani generazioni e la Rai ha una responsabilità cresciuta in questi anni. La politica e le istituzioni non ce la fanno a governare: spesso sono più importati i valori e i disvalori mostrati in tv e quindi avete una grande responsabilità nel trasmettere un'immagine non edulcorata, ma reale della reatà".

"Abbiamo avuto in questi anni una collaborazione molto intensa e abbiamo dato una mano" ha continuato De Luca, citando alcune delle fiction di maggior successo girate nella regione che amministra. "L'Amica Geniale, Pizzofalcone, Avvocati d'insuccesso. Stiamo lavorando per un'area dedicata all'audiovisivo nell'area di Bagnoli, ma vi chiedo un intervento concreto per rinnovare questo Centro di Produzione: dobbiamo concretizzare quanto prima per evitare che si volatizzino le risorse. Qualche anno fa sembrava immediata lo smantellamento della Rai di Napoli, ma sembra che ora ci sia l'intenzione di fortificare" .

La "zampata" di Vincenzo De Luca è arrivata in chiusura del discorso, con parole davvero poco lusinghiere per Bianca Berlinguer e Mauro Corona, passati entrambi a Mediaset. "E adesso una doglianza: ho visto che se ne va la Berlinguer della Rai, pensare di non poter vedere quel Neanderthal, quel troglodita che si presentava vestivo come un capraio afghano, un cammelliere yemenita. Sto a male a vedere che non vedremo più quell'immagine di eleganza. Avete tirato questa sola a Mediaset con la Berlinguer!".