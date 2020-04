Beverly Hills Cop, su Netflix in streaming da oggi

Beverly Hills Cop arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo il film cult del 1984, primo capitolo della saga con super protagonista Eddie Murphy nei panni dell'agente Axel Foley.

Sullo sfondo della lussuosa Beverly Hills, Axel Foley, un poliziotto di colore di Detroit che lavora parecchio fuori dagli schemi consueti della polizia, si reca in California sulle tracce di una organizzazione criminale che gli ha ucciso un amico... Eddie Murphy è il protagonista assoluto del film di Martin Brest, in cui si fondono alla perfezione la commedia e il poliziesco, dando di fatto vita ad un genere. La risata di Eddie e il tema musicale restano tutt'oggi iconici, ma anche nella sua 'epoca' il film è stato molto amato su tutti i livelli, tanto da ricevere una nomination all'Oscar per la Migliore Sceneggiatura e due nomination ai Golden Globes, una per il Miglior Film Comedy, un'altra per la performance di Eddie Murphy.

Eddie Murphy: i 5 migliori film dell'attore

Eddie Murphy in Beverly Hills Cop

Per gli amanti della saga, negli ultimi tempi è stato confermato che Beverly Hills Cop 4 arriverà direttamente su Netflix: la regia del sequel è stata affidata a Adil El Arbi e Bilall Fallah, già realizzatori del fortunato Bad Boys for Life. Nel film Murphy riprenderà il ruolo di Alex Foley, il poliziotto di Detroit ormai trapiantato nelle strade soleggiate di Beverly Hills. I diritti dei tre precedenti film della saga (datati 1984, 1987 e 1994) sono stati finora in mano alla Paramount, che li ha poi ceduti in licenza al servizio di streaming.

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.