Better Call Saul avrà uno spinoff animato prequel intitolato Slippin' Jimmy

La serie Better Call Saul avrà uno spinoff animato, ideato come storia prequel, intitolato Slippin' Jimmy, con al centro i fratelli McGill.

Better Call Saul sarà al centro di uno spinoff animato intitolato Slippin' Jimmy.

Il progetto annunciato da AMC Networks è stato scritto da Ariel Levine e Kathleen Williams-Foshee per rendere omaggio a "qualsiasi cosa: dai spaghetti wester a Buster Keaton".

La serie Slippin' Jimmy è ideata come prequel della storia di Jimmy e Chuck McGill, i fratelli interpretati nella serie prequel di Breaking Bad da Bob Odenkirk e Michael McKean. I due personaggi verranno mostrati nella loro città natale di Cicero, Illinois, molti anni prima che i due si ritrovino a scontrarsi a livello professionale e personale a causa dello studio legale Hamlin, Hamlin & McGill.

Per ora la produzione non ha annunciato se Odenkirk e McKean saranno impegnati come doppiatori.

AMC ha inoltre annunciato una nuova stagione di Better Call Saul Employee Training, il progetto composto da cortometraggi dedicati ad alcuni dei personaggi dello show come Kim Wexler (Rhea Seehorn), Mike Ehrmantaut (Jonathan Banks) e Gustavo Fring (Giancarlo Esposito). Better Call Saul tornerà con gli episodi della sesta stagione, l'ultima, nel 2022.