Better Call Saul, Aaron Paul: "Ho interpretato Jesse Pinkman per l'ultima volta nel finale della serie"

Durante un'intervista recente, Aaron Paul ha confermato di aver interpretato Jesse Pinkman per l'ultima volta nell'episodio di Better Call Saul intitolato 'Breaking Bad'.

Dopo una serie completa, un film e svariati cameo nei panni di Jesse, Aaron Paul ha appena dichiarato che la sua apparizione in uno degli episodi finali di Better Call Saul sarà l'ultima volta in assoluto in cui lo vedremo incarnare l'amato Pinkman.

Parlando con The Hollywood Reporter, Paul ha descritto nei minimi dettagli il suo amore per il personaggio, un ruolo che ha sostanzialmente trasformato l'attore in una star di fama internazionale. Secondo Aaron, Pinkman avrà sempre un posto speciale nel suo cuore, ma i fan devono sapere che probabilmente non lo vedranno mai più sul grande o sul piccolo schermo.

"Jesse Pinkman avrà sempre un posto speciale dentro di me, ma posso dire con sicurezza che abbiamo visto Pinkman per l'ultima volta in Better Call Saul. Posso anche tranquillamente affermare che, dopotutto, è stato proprio un bell'addio", ha spiegato l'attore statunitense.

"Onestamente non mi aspettavo una chiamata da parte di quelli di Better Call Saul", ha continuato Aaron Paul. "Sono un grande fan dello show, ma non riuscivo a capire come avrebbero potuto inserirmi nel cast. Quando è arrivata la chiamata ero indietro di mezza stagione, quindi non sapevo cosa fosse accaduto. Comunque è stato davvero un sogno tornare nell'universo creato da Vince, Peter [Gould], Tom [Schnauz] e dagli altri sceneggiatori".