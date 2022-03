Better Call Saul 6: il trailer dell'ultima stagione della serie con Bob Odenkirk

I primi episodi di Better Call Saul 6 arriveranno sugli schermi televisivi ad aprile e il trailer regala molte anticipazioni riguardanti gli eventi mostrati nell'ultima stagione della serie. Nel video si vedono infatti sparatorie, problemi legali, piani portati avanti nell'ombra, pericoli, crimini e i primi clienti di Saul Goodman.

La sesta stagione di Better Call Saul mostrerà l'epilogo della storia del personaggio interpretato da Bob Odenkirk, completando la storia delle origini di Jimmy McGill/Saul Goodman e ricollegandosi quindi a Breaking Bad.

Molti fan stanno inoltre sperando in un cameo di Aaron Paul o Bryan Cranston e, per ora, i produttori non hanno confermanto, e nemmeno smentito, un possibile coinvolgimento degli interpreti di Jesse Pinkman e Walter White.

La serie tv Better Call Saul, spin-off del grande successo Breaking Bad, negli anni ha introdotto numerose domande alle quali non è ancora stata data risposta, per questo l'arrivo della prossima stagione è molto atteso da tutti i fan. L'ultima puntata trasmessa prima della lunga pausa obbligatoria per le produzioni cinematografiche e televisive si è conclusa con Jimmy e Kim Wexler rinchiusi in un Hotel al riparo da Lalo Salamanca. La sesta stagione, probabilmente, ci farà comprendere meglio qual è il rapporto tra i due e soprattutto quale sarà il destino di Kim.