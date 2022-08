Better Call Saul 6: in un video Jonathan Banks apre la "scatola dei ricordi" della serie

Better Call Saul ha salutato i suoi fan con gli episodi della stagione 6 e Jonathan Banks, interprete di Mike, ha ricordato alcuni dei momenti più emozionanti vissuti sul set in un nuovo video.

Nel filmato condiviso online l'attore riceve una scatola contenente alcuni degli oggetti più significativi legati al suo personaggi nel corso della serie.

Nel video pubblicato sulla pagina di Better Call Saul si può quindi vedere Jonathan Banks mentre ricorda come il libro Il piccolo principe, elemento presente nel settimo episodio della quinta stagione, aiuti a far capire agli spettatori il lato più gentile di Mike .

Nella sesta stagione, invece, il personaggio beve molta birra e l'attore ha rivelato che non gli hanno mai regalato nemmeno una bottiglia.

Banks è però tornato serio dichiarando che se potesse conservare nella scatola dei ricordi qualcosa sarebbe la crew di Better Call Saul: "Per 11 anni queste persone meravigliose hanno reso la mia vita e le mie giornate così splendide. Poter arrivare sul set e avere delle persone che ti sostengono e ti vogliono bene... Tra molti, molti, molti anni da adesso starò ancora pensando a tutti loro".

Better Call Saul è stato sviluppato dai creatori di Breaking Bad Vince Gilligan e Peter Gould, con Gould che è stato l'unico showrunner dalla stagione 4. I due producono con Mark Johnson, Melissa Bernstein e Thomas Schnauz. La serie è prodotta da Sony Pictures Television.