Better Call Saul 6: Giancarlo Esposito conferma l'inizio delle riprese nel 2021

Giancarlo Esposito, interprete di Gus Fring in Better Call Saul, ha fatto intendere che l'inizio delle riprese della seconda stagione avverrà nel 2021.

Lo spin-off di Breaking Bad intitolato Better Call Saul è uno dei migliori degli ultimi anni e i fan attendono con ansia la sesta stagione il cui set, secondo Giancarlo Esposito, verrà aperto nel 2021, probabilmente in primavera.

Better Call Saul: Giancarlo Esposito nella stagione 5

Parlando con HeyUGuys, Giancarlo Esposito, che in Better Call Saul interpreta Gus Fring, ha fornito un aggiornamento sulla sesta stagione della serie tv, rivelando che tornerà sul set il prossimo marzo:

"Dovevamo iniziare a settembre, ora sembra che inizieremo a marzo. Abbiamo un brillante team di scrittori, ovviamente, quindi è sempre emozionante pensare di tornare al lavoro. Non abbiamo ancora avuto la possibilità di tornare al lavoro per la sesta stagione. Sono così eccitato per Vince e Peter, e Melissa Bernstein, la nostra produttrice, che torneranno sul set a marzo."

Better Call Saul, vedremo mai Bryan Cranston nella serie? La risposta dell'attore

Le riprese della sesta stagione di Better Call Saul sarebbero dovute iniziare il mese scorso ad Albuquerque, nel New Mexico, ma il co-creatore e showrunner della serie Peter Gould ha confermato lo scorso agosto che era improbabile riprendere la produzione prima della fine dell'anno a causa dell'emergenza sanitaria.

La serie tv Better Call Saul, spin-off del grande successo Breaking Bad, negli anni ha introdotto numerose domande alle quali non è ancora stata risposta, per questo l'arrivo della prossima stagione è molto atteso da tutti i fan. L'ultima puntata trasmessa si è conclusa con Jimmy e Kim Wexler rinchiusi in un Hotel al riparo da Lalo Salamanca. La sesta stagione, probabilmente, ci farà comprendere meglio qual è il rapporto tra i due e soprattutto quale sarà il destino di Kim.