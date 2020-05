Better Call Saul 6, Bryan Cranston e Aaron Paul: "Torneremmo in un batter d'occhio"

Quante possibilità ci sono di rivedere Bryan Crtanston e Aaron Paul in Better Call Saul 6? Non si sa, ma alle star di Breaking Bad non dispiacerebbe certo fare una comparsata nello spin-off con protagonista Bob Odenkirk.

Durante una live chat su Instagram, gli interpreti di Walter White e Jesse Pinkman hanno infatti commentato la possibilità di un loro ritorno nell'universo creato da Vince Gilligan.

"Credo che El Camino fosse un addio per Pinkman, e non ci sarà un sequel del film" ha detto Paul durante il live stream, in risposta a una domanda su El Camino 2 "Ma potrebbe esserci un'altra storia a tema Breaking Bad, chi può dirlo?".

Cranston ha allora chiesto al collega se sapesse qualcosa che invece lui ignorava, ma Paul ha subito chiarito: "No, quel che voglio dire è che c'è un universo di Breaking Bad lì fuori. C'è Breaking Bad, c'è Better Call Saul, c'è El Camino. Chi può sapere cos'altro può venir fuori? Potrebbe esserci un'altra storia ambientata in quell'universo? Assolutamente. So se succederà? No. Dovrebbe accadere? Voglio dire, non saprei".

Bryan Cranston, dal canto suo, ci tiene a precisare almeno una cosa: "Ci viene sempre chiesto se Walt o Jesse appariranno mai in Better Call Saul. Non so quante volte dobbiamo dirlo a Vince, ma noi siamo pronti a farlo!" afferma "Non credo ci voglia più bene, però".

E continua "No, davvero, è abbastanza ovvio!".

Paul, da grande fan dello spin-off, ammette però che vi sarebbero delle difficoltà pratiche, essendo lo show ambientato diversi anni prima di Breaking Bad: "Però almeno ora sapete che fine ha fatto Jesse (con El Camino). Non vedo come i nostri personaggi possano tornare in Better Call Saul. Ma vedremo, chi può saperlo. Vedremo. Ma se Vince bussasse alla nostra porta e ci chiedesse di tornare, lo faremmo in un batter d'occhio!".

Al momento comunque, Gilligan non sembra avere alcun piano per un prosieguo dell'universo di Breaking Bad dopo la fine di Better Call Saul, che avverrà nel 2021 proprio con la sesta stagione.