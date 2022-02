Better Call Saul 6: AMC annuncia la data di uscita

Dopo molta attesa Better Call Saul 6, l'ultima stagione della serie con Bob Odenkirk, ha una data ufficiale prevista per l'arrivo sugli schermi

Better Call Saul 6, come avevano previsto i fan dopo la condivisione di un teaser, ha ora una data di uscita: i l 18 aprile sugli schermi di AMC.

L'ultima stagione, composta da 13 episodi, sarà suddivisa in due parti che andranno in onda da aprile a maggio e, dopo una pausa di sei settimane, dall'11 luglio.

La sesta stagione di Better Call Saul concluderà la storia del personaggio interpretato da Bob Odenkirk, completando la storia delle origini di Jimmy McGill/Saul Goodman e ricollegandosi quindi a Breaking Bad.

Molti fan stanno inoltre sperando in un cameo di Aaron Paul o Bryan Cranston e, per ora, i produttori non hanno lasciato trapelare spoiler riguardanti un possibile coinvolgimento degli interpreti di Jesse Pinkman e Walter White.

La serie tv Better Call Saul, spin-off del grande successo Breaking Bad, negli anni ha introdotto numerose domande alle quali non è ancora stata risposta, per questo l'arrivo della prossima stagione è molto atteso da tutti i fan. L'ultima puntata trasmessa prima della lunga pausa resa obbligatoria dallo stop alle produzioni cinematografiche e televisive si è conclusa con Jimmy e Kim Wexler rinchiusi in un Hotel al riparo da Lalo Salamanca. La sesta stagione, probabilmente, ci farà comprendere meglio qual è il rapporto tra i due e soprattutto quale sarà il destino di Kim.