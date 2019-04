Better Call Saul 5 non arriverà sugli schermi prima del 2020!

Better Call Saul 5 non arriverà sugli schermi televisivi prima del 2020! La brutta notizia per i fan arriva da un'intervista rilasciata da Sarah Barnett, a capo di AMC Networks, in cui parla del futuro dello spinoff di Breaking Bad arrivato alla sua quinta stagione.

L'emittente ha infatti deciso di concedere più tempo agli autori per sviluppare le puntate inedite: "Si tratta di una decisione guidata da ciò di cui hanno bisogno i talenti, a cui abbiamo deciso di non opporci per non rischiare di ottenere uno show peggiore".

Barnett ha inoltre sottolineato che la serie sta per concludersi, avvicinandosi sempre di più alla trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman.

La quarta stagione di Better Call Saul, show da noi disponibile grazie a Netflix, è andata in onda negli Stati Uniti da agosto a ottobre 2018, seguendo le conseguenze della morte di Chuck su McGill, il protagonista interpretato da Bob Odenkirk. Jimmy ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del crimine, scelta che mette a rischio il suo futuro come avvocato e il rapporto con Kim (Rhea Seehorn).

50 sfumature di (Walter) White: la teoria dei colori di Breaking Bad e Better Call Saul