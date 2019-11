Better Call Saul 5: svelata la data della première!

Better Call Saul 5 ha finalmente una data prevista per il ritorno sugli schermi televisivi e i fan dovranno attendere fino a febbraio!

Better Call Saul 5 ha finalmente una data prevista per il debutto su AMC: il 23 febbraio, mentre in Italia bisognerà attendere, come di consueto, qualche ora dalla messa in onda originale prima di vedere gli episodi inediti.

Il breve video condiviso per annunciare la première di Better Call Saul mostra semplicemente il biglietto da visita di Saul Goodman, l'avvocato interpretato dall'attore Bob Odenkirk, che dichiara come il legale assicura una "giustizia rapida" ai propri clienti.

Sul piccolo schermo si continuerà quindi a raccontare la storia di Jimmy McGill, personaggio che ha debuttato nel mondo di Breaking Bad e che si è poi conquistato uno spinoff da assoluto protagonista.

Ecco il video:

La quarta stagione di Better Call Saul, show da noi disponibile grazie a Netflix, è andata in onda negli Stati Uniti da agosto a ottobre 2018, seguendo le conseguenze della morte di Chuck su McGill, il protagonista interpretato da Bob Odenkirk. Jimmy ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del crimine, scelta che mette a rischio il suo futuro come avvocato e il rapporto con Kim (Rhea Seehorn).