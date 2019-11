Bernardo Bertolucci: la programmazione speciale da stasera su Sky!

Un anno fa, il 26 novembre 2018, ci lasciava Bernardo Bertolucci, uno dei più grandi Maestri del cinema italiano e Sky gli dedica una programmazione speciale. Amato in Italia e all'estero, ha ottenuto tra i tanti riconoscimenti il Leone d'oro alla carriera al Festival di Venezia 2007, la Palma d'Oro onoraria al Festival di Cannes 2011 e gli Oscar per la miglior regia e la miglior sceneggiatura non originale nel 1988.

Per ricordarlo Sky Cinema e Sky Arte rendono omaggio al pluripremiato regista, proponendo una programmazione dedicata in onda da martedì 26 a giovedì 28 novembre. Su Sky Cinema Due saranno in onda quattro capolavori del grande regista: si parte oggi con Il conformista (alle 19.00), con Jean-Louis Trintignant e Stefania Sandrelli, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, per cui Bertolucci fu nominato agli Oscar 1972 per la miglior sceneggiatura non originale; seguito, alle 21.15, da Novecento - Atto I, dramma storico ambientato in Emilia, regione natale del regista, con Robert De Niro e Gérard Depardieu, che racconta le vite e l'amicizia di due uomini sullo sfondo dei conflitti sociali e politici che ebbero luogo in Italia nella prima metà del ventesimo secolo.

Una celebre scena di Novecento

Mercoledì 27 alle 21.15 prosegue l'epopea con Novecento - Atto II, che riprende la storia dagli anni '30, quando le strade di Olmo e Alfredo, i due protagonisti, si separano. Il primo, vedovo, continua la lotta, partecipando alle prime riunioni di partito; il secondo si rinchiude nel privato, disinteressato ai cambiamenti sociali che lo circondano. Giovedì 28 alle 21.15 sarà la volta di Ultimo tango a Parigi, il capolavoro di Bertolucci candidato all'Oscar per la miglior regia nel 1974, con Marlon Brando (anche lui candidato all'Oscar), nei panni di un vedovo disilluso e dedito all'alcol che inizia una morbosa storia di sesso con una giovane parigina, Maria Schneider. Il film diede una grande notorietà a Bertolucci, ma suscitò, allo stesso tempo, grande scandalo, a causa delle numerose scene erotiche, tanto da ottenere una condanna dalla censura nel 1976.

Anche Sky Arte commemora il Maestro, programmando, in prima visione, Bertolucci - No End Travelling (oggi alle 21.15), un ricordo per immagini di Mario Sesti sugli incontri con Bertolucci, le numerose interviste pubblicate in video, su giornali e settimanali e, una lunga conversazione completamente inedita, realizzata poco più di un anno fa per una serie dedicata ai "mestieri del cinema" e presentata alla 72esima edizione del Festival di Cannes. Bertolucci racconta dei suoi primi successi con la stampa internazionale e l'ammirazione per i suoi film da parte dei nuovi registi americani degli anni 70; dell'avventura con Marlon Brando in "Ultimo tango a Parigi", dell'indimenticabile serata degli Oscar per "L'ultimo imperatore".