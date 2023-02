Berlino 2023: Sira di Apolline Traoré e Kokomo City di D. Smith vincono il Panorama Audience Award

Sira di Apolline Traoré ha vinto il Panorama Audience Award per il miglior film al Festival di Berlino 2023, mentre Kokomo City di D. Smith si è aggiudicato il premio per il miglior documentario. I riconoscimenti sono stati assegnati dalla sezione Berlinale Panorama insieme a radioeine e televisione RBB.

La sinossi di Sira recita: "Dopo un brutale attacco, una giovane nomade di nome Sira rifiuta di arrendersi al suo destino senza combattere e prende invece posizione contro il terrore islamista. Un contrappunto femminista all'attuale cronaca della regione del Sahel."

Kokomo City, invece, è un documentario che mostra la vita di quattro sex workers trans di colore che vivono a New York e in Georgia: attraverso filmati e interviste i protagonisti del documentario parlano apertamente delle loro esperienze.

Ecco tutti i vincitori dei Panorama Audience Award 2023:

Panorama Audience Award per il Miglior Film

Sira, dir. Apolline Traoré

Premio del pubblico Panorama - Documentario

Kokomo City, dir. D. Smith

Amnesty International Film Award

Gli oppressi, dir. Amr Gamal

Premi della Giuria Ecumenica

Concorso: Tótem, dir. Lila Avilés Panorama: Midwives, dir. Léa Fehner, Forum: Where God Is Not, dir. Mehran Tamadon, Menzione speciale: On the Adamant, dir. Nicola Filiberto

Premio della Gilda dei cinema d'essai tedeschi

20,000 Species of Bees, dir. Estibaliz Urresola Solaguren

Premi Cicae Cinema d'Arte

Panorama: The Teachers' Lounge, dir. Ilker Çatak Forum: The Face of Jellyfish, dir. Melissa Liebenthal

Premio della giuria del lettore Tagesspiegel

Orlando, My Political Biography, dir. Paolo B. Preciado

Premio Caligari per il cinema

De Facto, dir. Selma Doborac

Premio Heiner Carow

Fabian Stumm per la sceneggiatura di Bones and Names

Compass-Perspektive-Award

Seven Winters in Teheran, dir. Steffi Niederzoll

Premio per il cinema sulla pace

Seven Winters in Teheran, dir. Steffi Niederzoll

Premio Internazionale ARTEKino

Peeled Skin, dir. Léonie Krippendorff