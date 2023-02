Berlino 2023: Sur l'Adamant è l’Orso d’oro, un premio anche per l’italiano Disco Boy

È terminata l'edizione 73 del Festival di Berlino con la proclamazione dei vincitori di questa edizione, assegnati dalla giuria internazionale presieduta da Kristen Stewart. L'Orso d'oro, il premio principale della kermesse, è andato al francese Sur l'Adamant di Nicolas Philibert, ma c'è stato spazio anche per l'unico italiano in concorso, Disco Boy di Giacomo Abruzzese.

Per quanto riguarda gli interpreti, il premio unificato per la miglior interpretazione, senza più distinzioni di genere, è andato alla giovanissima Sofia Otero, adorabile protagonista di 20.000 Species of Bees (qui la nostra recensione del film, in cui la sua prova è elogiata), mentre il premio per l'interprete non protagonista è andato a Thea Ehre, per il film tedesco Till the End of the Night.

Sul fronte dei premi dietro la macchina da presa, è stato assegnato l'Orso d'argento per la miglior sceneggiatura ad Angela Schanelec, mentre la miglior regia è stata assegnata a Philippe Garrel per il suo The Plough. Assegnati anche il premio speciale della giuria, al portoghese Joao Canijo per Bad Living, e il Grand Prix a Christian Petzold per Afire.

Il premio principale è stato consegnato al regista Nicolas Philibert direttamente da Kristen Stewart, che ha spiegato la motivazione per l'Orso d'oro a Sur l'Adamant per il modo in cui ridefinisce le regole del cinema. Ricordiamo che il film è un documentario che racconta la vita in un centro di accoglienza per persone per disturbi mentali.

La Berlinale 2023 ha anche premiato Steven Spielberg con un Orso d'oro alla carriera, che è stato ritirato alcuni giorni fa dal regista, dopo un incontro stampa molto ricco e appassionato.