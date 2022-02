Berlino 2022: Isabelle Huppert positiva al COVID non potrà ritirare l'Orso d'oro alla carriera

Isabelle Huppert non potrà ricevere di persona l'Orso d'Oro alla Carriera che doveva esserle consegnato durante il festival di Berlino 2022, essendo risultata positiva al COVID.

L'attrice non parteciperà quindi all'appuntamento cinematografico ed è rimasta a Parigi, dove ha scoperto che non poteva partire per raggiungere la capitale tedesca.

I direttori della Berlinale, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, hanno dichiarato: "Considerando che Isabelle Huppert non ha sintomi ed è disposta a sostenere il festival, abbiamo deciso di proseguire con la cerimonia di premiazione. Non potendo venire, le invieremo il nostro amore e la nostra ammirazione alla sua casa a Parigi. Non vediamo l'ora di vederla a Berlino prossimamente".

La serata in onore della star francese si svolgerà quindi domani sera come previsto. Isabelle si collegherà dal vivo per poter rivolgersi al pubblico presente prima della proiezione del film À propos De Joan di Laurent Larivière, presentato fuori concorso in suo onore.