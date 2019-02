Berlino 2019: Charlotte Rampling Orso d’Oro alla carriera, le foto

Il Festival di Berlino 2019 ha omaggiato Charlotte Rampling dell'Orso d'Oro alla carriera 2019. L'attrice, icona di un cinema poco convenzionale, ha partecipato a photocall e conferenza di rito, mostrandosi sempre sorridente e disponibile.

Ecco le foto dai nostri inviati alla Berlinale!

Durante l'incontro con la stampa, la Rampling ha ripercorso la sua carriera, iniziata proprio con il cinema italiano, raccontando anche delle sue esperienze ed impressioni su molti registi e colleghi illustri, tra i quali Paul Newman e Luchino Visconti. Non è , comunque, la prima volta di Charlotte Rampling in Berlinale, Charlotte ha infatti ricevuto un orso d'argento per la sua interpretazione in "45 anni", di Andrew Haigh ed ha presieduto la giuria della manifestazione nel 2006, affermando di serbarne un bel ricordo.

Nella serata è stato poi proiettato al Berlinale Palast Il portiere di notte, lo scabroso film del 1974 della regista Liliana Cavani, (allora censurato, ora restaurato) che narra la complicata, morbosa e masochistica relazione tra un gerarca nazista e una ex internata in un lager, il tutto ambientato in un albergo di Vienna nel 1957 dove l'ex aguzzino svolge il lavoro di portiere notturno.