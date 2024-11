Berlinguer: a Roma proiezione interrotta a causa di urla e insulti

Bianca Berlinguer ha condiviso i dettagli di quanto accaduto a Roma durante una proiezione del film, diretto da Andrea Segre, Berlinguer - La grande ambizione.

Con un post sui social, la giornalista ha denunciato l'episodio avvenuto sabato scorso, invitando i suoi follower a "trarre le proprie conclusioni".

Il racconto di quanto accaduto a Roma

Il 9 novembre, durante la proiezione di Berlinguer. La grande ambizione nella sala 3 del Cinema Atlantic, situato in via Tuscolana, è infatti avvenuta l'irruzione di almeno quattro ragazzi, di circa 15 anni. I giovani erano incappucciati e il messaggio ricevuto dalla giornalista spiega: "Erano probabilmente già da prima all'interno del cinema, forse in un'altra sala. Hanno disturbato la proiezione camminando, passando nello spazio davanti allo schermo, parlando ad alta voce, con lucette accese e sputando a terra. Poi sono usciti dalla sala e hanno aperto le porte verso l'esterno per far entrare altri ragazzi, diventando in totale 8-10, uno dei quali con un monopattino. Hanno urlato "comunisti di merda" e insultato una ragazza straniera".

La situazione ha quindi portato all'interruzione della proiezione su richiesta del pubblico in sala, mentre una signora ha deciso di chiamare il 112: "Sono intervenuti due dipendenti del cinema e i ragazzi sono scappati via. Quando sono arrivati i carabinieri, hanno redatto un verbale e hanno detto che probabilmente si trattava di "ragazzate". Pare che sia la prima volta che accade una cosa del genere in questo cinema".

I dettagli del film

Il lungometraggio diretto da Segre - di cui potete leggere la recensione - porta sul grande schermo il racconto biografico della vita pubblica e privata di Enrico Berlinguer, dal viaggio a Sofia del 1973, quando sfuggì a un attentato dei servizi segreti bulgari, fino all'assassinio nel 1978 di Aldo Moro e la conseguente drammatica fine della strategia del "compromesso storico", il grande tentativo di unire le forze popolari di matrice cattolica e socialista per guidare il Paese.

Il ruolo principale è interpretato da Elio Germano e nel cast ci sono, tra gli altri, da Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi.