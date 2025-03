Bergamo film Meeting 2025 al via l'8 marzo: focus su Otar Iosseliani e Wojciech Jerzy Has

Dall'8 al 16 marzo un tuffo nella cinefilia coi 160 film tra corti e lungometraggi presenti in programma, retrospettiva su Otar Iosseliani e omaggio al regista polacco Wojciech Jerzy Has.

Annunciato il programma completo del Bergamo film Meeting 2025. Ala via l'8 marzo i nove di proiezioni che offriranno al pubblico lombardo 160 film tra corti e lungometraggi proponendo ospiti, incontri, eventi speciali, webinar, masterclass, percorsi di visione per le scuole e numerose iniziative.

Due le sezioni competitive in programma, la Mostra Concorso dedicata ai lungometraggi di finzione e Visti da Vicino dedicata al documentario. A queste si aggiungono la retrospettiva su Otar Iosseliani (1934 - 2023), l'omaggio al cinema del regista polacco Wojciech Jerzy Has nel centenario della sua nascita; il consueto focus sul nuovo cinema europeo contemporaneo Europe, Now! con le personali di due registi da scoprire e riscoprire, Alice Nellis (Repubblica Ceca) e Christian Petzold (Germania), arricchito da una selezione dei film di diploma delle scuole di cinema europee che aderiscono al Cilect - realizzata in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano - e da Europe, Now! Film Industry Meetings (12 - 13 marzo), le due giornate rivolte ai professionisti di settore.

Immagine ufficiale di Bergamo Film Meeting 2025

E ancora spazio al Cinema d'animazione: AnReal, con una selezione di film che esplorano l'evoluzione del documentario animato, la sezione Kino Club, per i giovani spettatori, le collaborazioni con i festival Animest (Romania), Cactus Film Fest (Aosta), Festival ORLANDO (Bergamo), il consueto passaggio di testimone con Bergamo Jazz, la sezione Incontri: Cinema e Arte Contemporanea curata da The Blank, che vede protagonista la visual artist Eva Giolo; oltre al Daily Strip, l'appuntamento con alcuni tra i migliori illustratori del panorama italiano del fumetto.

Mostra Concorso: alla scoperta dei nuovi autori

Riservata ai nuovi autori, la sezione competitiva presenta 7 lungometraggi di fiction, inediti in Italia, selezionati per originalità linguistica e narrativa con cui affrontano i temi della contemporaneità. Al film vincitore andrà un riconoscimento del valore di 5.000 euro, istituito come sostegno rivolto alle produzioni che investono nei giovani autori, nel cinema indipendente e di qualità. Inoltre una giuria internazionale, composta da professionisti di settore, assegnerà 2.000 euro al Premio per la migliore regia.

Fainéant.e.s/Lazy Girls di Karim Dridi, Francia

Hiver à Sokcho/Winter in Sokcho di Koya Kamura, Francia, Corea del Sud

Gina di Ulrike Kofler, Austria

Tarika di Milko Lazarov, Bulgaria, Germania, Lussemburgo

Oro Amargo/Bitter Gold di Juan Olea, Germania, Uruguay, Cile

Biru Unjárga/My Fathers' Daughter di Egil Pedersen, Norvegia, Finlandia, Svezia

Od marca do mája/March to May di Martin Pavol Repka, Repubblica Ceca

Visti da vicino: cinema del reale

Otar Iosseliani in una scena del film Giardini in autunno

14 produzioni indipendenti provenienti dal panorama internazionale, tutte inedite in Italia, si sfideranno per il premio per il miglior documentario capace di addentrarsi senza remore nel vivo della realtà, dimostrandosi capace di cogliere e sintetizzare il visibile e l'invisibile, di raccontare un tema, un luogo, un personaggio "da vicino", con intensità e partecipazione. Due i premi che verranno attribuiti: il Premio Miglior Documentario CGIL Bergamo - Sezione Visti da Vicino, del valore di 2.000 euro, assegnato in base alle preferenze espresse dal pubblico, e il Premio della Giuria CGIL - La Sortie de l'Usine, del valore di 1.000 euro, conferito dai delegati sindacali di CGIL Bergamo al documentario che meglio affronta i temi legati al mondo del lavoro.

Programma completo e informazioni su www.bergamofilmmeeting.it.