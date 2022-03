Bergamo Film Meeting 2022: Danis Tanović e Patrice Toye protagonisti di Europe, Now!

La ricognizione nel cinema europeo contemporaneo della 40a edizione di Bergamo Film Meeting 2022 si soffermerà sul lavoro di Danis Tanović (Bosnia Erzegovina) e Patrice Toye (Belgio). Dei due registi, le cui opere si caratterizzano per la ricerca e l'attenzione al contemporaneo, sarà presentata la personale completa.

Una foto di Patrice Toye

La sezione sarà arricchita da una selezione dei film di diploma delle scuole di cinema europee che aderiscono al CILECT - realizzata in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano - e da Europe, Now! Film Industry Meetings (28-29 marzo), le due giornate rivolte ai professionisti del settore che intendono essere un'occasione di networking e una piattaforma di aggiornamento sulle opportunità offerte da festival, mercati, training programmes, fondi europei e nazionali.

Il Festival darà il via alla sua 40a edizione venerdì 25 marzo, alle ore 21.00 con il CIN'ACUSMONIUM, proiezione acusmatica della copia in 35mm restaurata di Stalker (1979) di Andrej Tarkovskij, a cura dell'associazione Audior, in programma presso l'Agorà Daste (Bergamo, ex Centrale Elettrica di via Daste e Spalenga). In 9 giorni di programmazione inoltre BFM proporrà 2 sezioni competitive - la Mostra Concorso riservata ai lungometraggi di finzione e Visti da Vicino dedicata al documentario -; la retrospettiva che omaggia il cineasta Costa-Gavras; la presenza del regista tedesco Volker Schlöndorff; 1983 - L'anno del contatto, un percorso cinematografico che ripercorre i 40 anni di BFM; il cinema d'animazione con la personale completa della coppia di registi Priit e Olga Pärn; la sezione KINO CLUB, dedicata ai giovani spettatori di ogni età, con una sonorizzazione dal vivo a cura dei ragazzi del conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, le collaborazioni con Monstra - Lisbona Animation Film Festival e le piattaforme European Film Factory e Cineteca di Milano; la sezione Incontri: Cinema e Arte Contemporanea che vedrà protagonista Ugo Nespolo, realizzata in collaborazione con l'Associazione The Blank; insieme ad anteprime, proiezioni speciali e il DAILY STRIP, l'appuntamento con alcuni tra i migliori illustratori del panorama italiano del fumetto.

Il programma completo della 40a edizione sarà annunciato a metà marzo.