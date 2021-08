Benvenuti in casa Esposito: il trailer e la data di uscita del film prodotto da Alessandro Siani

Ecco il trailer e la data di uscita al cinema di Benvenuti in casa Esposito, commedia co-prodotta da Alessandro Siani, in collaborazione con Sky.

Ha un trailer e una data di uscita - il 23 settembre - ufficiali Benvenuti in casa Esposito, il film diretto da Gianluca Ansanelli, che vede come protagonisti Giovanni Esposito, Antonia Truppo e con Francesco Di Leva.

Tratta liberamente dal romanzo Benvenuti in Casa Esposito di Pino Imperatore, la commedia racconta la storia di Tonino Esposito, figlio di un celebre boss della Camorra del Rione Sanità. Goffo e maldestro, non è in grado di far male ad una mosca e per questo, alla morte del padre, tutto passa nelle mani di un altro affiliato. È un buono Tonino, ce la mette tutta a riscuotere il pizzo, a fare la voce grossa, a imitare il padre, ma non è il suo mestiere. Tonino conduce così una vita da mediocre camorrista, senza riuscire a farsi rispettare né da chi dovrebbe odiarlo per i suoi soprusi, né da chi dovrebbe amarlo per i suoi successi. Quando scoprirà che sua figlia si è fidanzata proprio con il figlio del magistrato che dà la caccia al boss del Rione Sanità, Tonino avrà però l'occasione per riscattare la sua figura davanti alla propria famiglia e a tutta Napoli.

Prodotto da Bartlebyfilm, Buonaluna e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, e in associazione con Imprebanca, Benveuti in casa Esposito è co-finanziato dalla Regione Campania.

Realizzato da Run Film, il film vede Alessandro Siani tra i produttori (insieme a Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone), Alessandro e Andrea Cannavale come produttori esecutivi.