Bentornato Presidente: stasera su Canale 5 in prima visione il film con Claudio Bisio

Stasera su Canale 5, alle 21:20 in prima visione, va in onda Bentornato Presidente, il film diretto nel 2019 da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con protagonista Claudio Bisio.

Arriva stasera su Canale 5 alle 21:20, in prima visione, Bentornato Presidente, la commedia diretta nel 2019 da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con protagonista Claudio Bisio che torna a vestire i panni di Giuseppe "Peppino" Garibaldi.

Bentornato Presidente: Claudio Bisio in una scena del sequel

Il film è il sequel di Benvenuto Presidente!, diretto nel 2013 da Riccardo Milani.

In questa nuova avventura Giuseppe Garibaldi, detto Peppino, ruspante campagnolo datosi alla vita agreste dopo una bizzarra esperienza come Presidente della Repubblica, di fronte a una crisi di Governo viene nuovamente chiamato da Roma, stavolta per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio.

Nel cast, oltre al protagonista Claudio Bisio, anche Sarah Felberbaum (qui nei panni di Janis, ruolo interpretato nel primo film da Kasia Smutniak), Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Massimo Popolizio, Cesare Bocci, Ivano Marescotti, Antonio Petrocelli, Roberta Volponi, Guglielmo Poggi, Antonio Milo, Franco Ravera, Marco Ripoldi, Marta Gastini, Giada Prandi, Maria Chiara Giannetta, Salvatore Costa, Gigio Morra.

Nel 2019 Bentornato Presidente è stato candidato a due Nastri d'Argento, tra cui quello per la migliore commedia.