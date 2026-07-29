Bentornati al Sud, Claudio Bisio e Alessandro Siani salutano Castellabate: concluse le riprese del nuovo film

Girato tra Castellabate, Roma e Milano, il film segna il ritorno della saga nata nel 2010 e sarà distribuito nelle sale, da Medusa Film, a Natale

Dopo poco meno di due mesi di lavorazione, si sono concluse, tra Castellabate, Roma e Milano, le riprese di Bentornati al Sud, la nuova commedia diretta da Luca Miniero che riporta sul grande schermo una delle coppie più amate della commedia italiana: Claudio Bisio e Alessandro Siani.

Il nuovo film segna il ritorno della saga iniziata nel 2010 con Benvenuti al Sud e proseguita due anni dopo con Benvenuti al Nord, riportando insieme protagonisti e regista a distanza quindi di sedici anni dal primo capitolo.

Foto di gruppo per il cast di Benvenuti al Sud: Giacomo Rizzo,Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Alessandro Siani,Valentina Lodovini e Nando Paone

Per girare buona parte della nuova commedia, la produzione ha scelto ancora una volta Castellabate come location principale: il borgo cilentano (dove lo scorso 11 luglio è stata conferita la cittadinanza onoraria a Claudio Bisio) aveva fatto da sfondo al primo film ed è tornato a trasformarsi in un set cinematografico, accogliendo nuovamente la troupe e il cast. Le strade, i vicoli, le piazze e gli scorci del paese sono stati protagonisti delle riprese, confermando il legame tra la saga e il territorio campano. Dopo la fase iniziale a Castellabate, la lavorazione è proseguita tra Roma e Milano, ampliando le ambientazioni del nuovo capitolo fino alla conclusione del set.

Bentornati al Sud, che arriverà nelle sale italiane il 25 dicembre, distribuito da Medusa Film, accanto a Claudio Bisio e Alessandro Siani vedrà il ritorno di diversi interpreti già conosciuti dal pubblico dei precedenti film. Nel cast sono infatti presenti Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo, con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini, tra i protagonisti dei precedenti capitoli (e vista recentemente in TV accanto a Bisio anche nella fiction Uno sbirro in Appennino).

Il soggetto di Bentornati al Sud è firmato da Alessandro Siani, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Claudio Bisio e Luca Miniero. Dietro la macchina da presa torna quindi il regista dei primi capitoli della saga, mentre la produzione è affidata a Bartlebyfilm, Italian International Film (società del gruppo Lucisano Media Group) e Medusa Film, con il sostegno della Film Commission Regione Campania.