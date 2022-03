Benjamin Bratt parla del tumore al seno di sua moglie e invita le donne a fare screening regolari

Nel corso della sua partecipazione a Today, Benjamin Bratt ha parlato di sua moglie Talisa Soto, alla quale è stato diagnosticato un tumore al seno, e ha invitato tutte le donne a fissare screening con regolarità in modo tale da poter trattare in tempo eventuali problemi del genere.

Benjamin Bratt è impegnato nel tour promozionale di DMZ, nuova miniserie targata HBO in cui recita insieme a Rosario Dawson. Nel corso della sua partecipazione a Today, l'attore ha parlato del tumore al seno che ha colpito sua moglie, Talisa Soto, nel corso della recente emergenza sanitaria. Marito e moglie avrebbero volentieri tenuto riservata una notizia del genere ma hanno deciso di parlarne pubblicamente in modo tale da invitare tutte le donne a effettuare screening regolari e monitorare il loro stato di salute.

Il protagonista di Law & Order ha dichiarato: "Mangiare in modo regolare e sano non basta. Le donne devono trasformare gli screening in parte della loro routine annuale. Bisogna salvarsi da soli, in un certo senso!". Dopo i trattamenti, la situazione per Talisa Soto sembra essersi stabilizzata, sebbene si siano palesati degli effetti collaterali.

Benjamin Bratt ha raccontato: "Il farmaco scuote un po' il sistema ormonale, ma la buona notizia è che è stata trovata libera dal cancro a questo punto. Quindi stiamo solo in guardia per assicurarci che non torni". Questa diagnosi ha suggerito all'attore di tenere sotto controllo anche la sua salute: "Ho iniziato immediatamente a fare una colonscopia, che avevo rimandato per troppi anni. Si tratta di qualcosa su cui riflettere".

Secondo l'American Breast Cancer Foundation, le donne dovrebbero imparare a fare un corretto auto-esame e poi iniziare a esaminare il proprio seno a 20 anni. L'organizzazione raccomanda anche alle donne di 20 e 30 anni di farsi esaminare clinicamente il seno come parte del loro check-up annuale, mentre le signore oltre i 40 anni dovrebbero fare una mammografia annuale.

Tra l'altro, il 13 aprile, Benjamin Bratt e Talisa Soto festeggeranno i loro 20 anni di matrimonio. La coppia ha due figli, Sophia e Mateo, rispettivamente di 19 e 16 anni. DMZ, la nuova serie in cui Bratt recita al fianco di Rosario Dawson, sarà disponibile su HBO Max a partire dal 17 marzo.