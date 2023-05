Benedict Cumberbatch, momenti di terrore per la famiglia della star: un uomo armato è entrato nella loro casa

Benedict Cumberbatch e la sua famiglia hanno vissuto dei momenti di paura a causa di un'aggressione avvenuta nella propria casa, dove si è introdotto un uomo armato con un coltello.

Il trentacinquenne Jack Bissell, un ex chef di un hotel prestigioso, è riuscito infatti a introdursi nella residenza della star britannica situata a nord di Londra.

Un ex chef ha minacciato la famiglia di Benedict Cumberbatch

L'uomo, che aveva in mano un coltello, ha distrutto il citofono e ha iniziato a compiere delle minacce. I documenti presentati dagli avvocati della famiglia di Benedict Cumberbatch per denunciare quanto accaduto, sostengono che Bissell abbia iniziato a urlare 'So che ti sei trasferito qui, spero che la casa bruci e venga distrutta'.

L'attore era in casa insieme alla moglie Sophie Hunter e ai loro tre figli, potendo quindi sentire l'ex chef mentre urlava in giardino e distruggeva alcuni oggetti, tra cui una pianta che ha lanciato contro il muro. L'ex dipendente del Beaumont Hotel di Mayfair aveva in mano un coltello abitualmente usato per pulire il pesce in cucina.

Secondo le fonti del Daily Mail, la famiglia Cumberbatch ha vissuto dei momenti di terrore e i due coniugi, nei giorni successivi all'incidente, si sono preoccupati all'idea di essere nuovamente presi di mira da qualche squilibrato.

Bissell era fuggito, ma è stato poi arrestato, anche grazie al DNA rinvenuto sul citofono contro cui ha sputato mentre urlava i suoi insulti. L'uomo ha ammesso in tribunale la sua colpevolezza ed è stato condannato a pagare 250 sterline come multa e a dover rispettare un ordine restrittivo che gli impone di avvicinarsi alla famiglia della star e all'area in cui vivono.

Bissell non ha spiegato i motivi del suo gesto e, prima di introdursi nella proprietà di Benedict, avrebbe fatto tappa in un negozio poco lontano, dove ha gridato al proprietario che si sarebbe introdotto a casa di Cumberbatch e avrebbe appiccato un incendio per distruggerla. L'uomo ha già dei precedenti penali.