Benedict Cumberbatch fatica a distinguere realtà e finzione nel trailer di The Thing With Feathers

Il 28 novembre, dopo la presentazione avvenuta al Sundance Film Festival, arriverà nei cinema americani il film The Thing With Feathers con star Benedict Cumberbatch, di cui online è stato condiviso il trailer.

Il progetto è tratto dal popolare racconto scritto da Max Porter, autore anche di Shy da cui è stato tratto Steve, lungometraggio con star Cillian Murphy.

Cosa accade nel trailer di The Thing With Feathers

Nel trailer si vede il protagonista interpretato da Benedict Cumberbatch affrontare la perdita della moglie e cercare di occuparsi dei due figli, nonostante la situazione sia davvero complicata. A rendere tutto ancora più difficile è l'apparizione di un corvo che lo continua a provocare, obbligandolo a fare i conti con la nuova realtà, rappresentando forse la risposta ai suoi problemi e l'unico modo per evitare che lui e la sua famiglia scivolino nell'oscurità.

Ecco il trailer di The Thing With Feathers:

Dylan Southern ha adattato per il grande schermo l'opera di Porter e nel cast ci sono anche David Thewlis, Jessie Cave, Sam Spruell, Leo Bill, Vinette Robinson, Garry Cooper, Tim Plester, Richard Boxall, Henry Boxal. Nel team della produzione, oltre a Cumberbatch, ci sono anche Andrea Cornwell, Adam Ackland, e Leah Clarke.

La trama del film

Tra la pagine del romanzo intitolato Grief is the Thing With Feathers si racconta la storia di un padre che inizia a perdere il contatto con la realtà dopo la morte della moglie. Il protagonista inizia a percepire una strana presenza che lo perseguita da un angolo oscuro dell'appartamento che condivide con i due figli.

La creatura, conosciuta con il nome di 'Corvo', sembra essere stata portata in vita dalle pagine del suo lavoro come illustratore e diventa una parte reale delle loro esistenze, portandoli poi a delineare il futuro della famiglia.

Il romanzo di Porter, pubblicato nel 2016, è stato venduto in oltre 29 nazioni ed è stato adattato per il teatro.