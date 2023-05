Benedict Cumberbatch star del film tratto dal libro Grief Is The Thing With Feathers

Il libro Grief Is The Thing With Feathers, scritto da Max Porter, diventerà un film e il ruolo del protagonista è stato affidato a Benedict Cumberbatch.

Il progetto verrà diretto da Dylan Southern e sarà prodotto da Andrea Cornwell con Adam Ackland e Leah Clarke di SunnyMarch.

La trama del film

Grief is the Thing With Feathers mostrerà Benedict Cumberbatch nel ruolo di un padre che inizia a perdere il contatto con la realtà dopo la morte della moglie. Il protagonista inizia a percepire una strana presenza che lo perseguita da un angolo oscuro dell'appartamento che condivide con i due figli.

La creatura, conosciuta con il nome di 'Corvo', sembra essere stata portata in vita dalle pagine del suo lavoro come illustratore e diventa una parte reale delle loro esistenze, portandoli poi a delineare il futuro della famiglia.

Il romanzo di Porter, pubblicato nel 2016, è stato venduto in oltre 29 nazioni ed è stato adattato per il teatro.

Le dichiarazioni dell'attore

Cumberbatch ha dichiarato: "Essendo stato un enorme fan dello straordinario libro di Max Porter e dell'adattamento teatrale di Edna Walsh, ero scettico all'idea di un adattamento cinematografico. Ma l'esperienza vissuta nel leggere l'adattamento di Dylan Southern ha riacceso il ricordo cinematografico rappresentato dal leggere questa storia viscerale di una famiglia consumata dal dolore".

L'attore ha sottolineato, lodando il lavoro compiuto da Dylan, che la sceneggiatura conserva tutte le svolte e l'atmosfera presente tra le pagine, mantenendo l'equilibrio tra "la disperazione, la commedia e la perdita quotidiana. Si tratta di una lettura elettrizzante e non potrei essere più eccitato nel portare la visione cinematografica sul grande schermo".