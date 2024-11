Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike e Anthony Hopkins star del film di Guy Ritchie 'Wife & Dog'

Guy Ritchie ritornerà dietro la macchina da presa in occasione del film Wife & Dog e i protagonisti saranno Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike e Anthony Hopkins.

Le riprese del lungometraggio inizieranno nel mese di febbraio nel Regno Unito.

I primi dettagli di Wife & Dog

Attualmente la produzione non ha svelato alcun dettaglio riguardante la trama del nuovo film di Guy Ritchie, descritto come un "ritorno al mondo colorato e all'insegna delle pugnalate alle spalle nello stile del film e della serie tv The Gentlemen".

La sceneggiatura di Wife & Dog è stata firmata da Ritchie, impegnato anche come produttore insieme a Ivan Atkinson e John Friedberg di Black Bear. Nel team dei produttori ci sono anche Teddy Schwarzman e Michael Heimler.

Per ora, ovviamente, non sono stati svelati i dettagli relativi ai personaggi affidati a Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike e Anthony Hopkins.

Guy Ritchie: un regista spudoratamente pop

La prossima serie del regista

Ritchie è inoltre al lavoro sulla serie The Associate, destinata a Paramount+, che avrà come protagonisti Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan. Al centro della trama c'è la storia di due generazioni di gangster, dei loro affari di famiglia, delle complesse relazioni che li vedono collegati e dell'uomo che viene contattato per risolvere i loro problemi. Le sorti della famiglia criminale saranno a repentaglio nello show che mostra come il clan più potente di Londra possa, inaspettatamente, perdere il loro potere.

Il nuovo, atteso, show sarà prodotto da Showtime/MTV Studios con 101 Studios. Guy Ritchie sarà impegnato nel progetto in veste di regista e produttore esecutivo insieme allo sceneggiatore Ronan Bennett, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin e Ivan Atkinson.