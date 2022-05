Benedict Cumberbatch il monologo su sua mamma svela il "segreto" del suo sorriso

In occasione del Saturday Night Live, Benedict Cumberbatch ha omaggiato tutte le mamme; il protagonista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia si è reso protagonista di un ironico monologo dedicato anche a sua madre.

Nel corso della sua conduzione del Saturday Night Live, Benedict Cumberbatch si è reso protagonista di un monologo dedicato a tutte le mamme - specialmente alla sua. Il protagonista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha raccontato: "Voglio augurare una felice festa della mamma a mia madre. In realtà, lei è in vacanza in Grecia in questo momento e SNL si è offerta di farla volare qui in prima classe, e lei ha detto: 'No, sono su una spiaggia in Grecia. Siete pazzi?'".

Cumberbatch ha poi detto a sua madre che le vuole bene, notando che quando era più giovane, lui e sua lei usavano "questi nomi strani e divertenti" con cui si chiamavano reciprocamente. "Io la chiamavo 'Pookie'", ha detto, "e lei mi chiamava 'Benedict Cumberbatch'".

Dopo, l'attore ha scherzato: "Poi sono andato in un collegio fuori Londra, forse ne avete sentito parlare, chiamato Hogwarts". Mentre era lì, sua madre gli scriveva "lettere incredibili", piene di bellissime illustrazioni. "Vorrei utilizzare questo monologo per ringraziarla" ha detto Cumberbatch.

Mentre la musica sentimentale del pianoforte ha iniziato a suonare, l'interprete è passato a rivolgersi direttamente a sua madre. "Ehi, mamma. Sono io, tuo figlio, il piccolo Benedict" ha detto. "Grazie per esserci sempre per me".

Crescendo, sua madre lo ha sempre aiutato a risolvere i suoi problemi: "Per esempio, quando ho perso i miei due denti anteriori, ero preoccupato di essere preso in giro ma lei ha detto: 'Va tutto bene. Prova solo a sorridere senza aprire la bocca'. È un ottimo consiglio, ma spiega anche perché ancora oggi, in ogni foto sul tappeto rosso, sorrido così".

Anche la moglie di Cumberbatch, Sophie, che era tra il pubblico per lo spettacolo, ha ricevuto un ringraziamento. "Sono davvero in costante, costante soggezione nei tuoi confronti. Voglio dire, per cominciare, hai dato alla luce i nostri tre bellissimi ragazzi, e questo da solo è un piccolo miracolo, come ogni donna ti dirà" ha detto l'attore. "Nel frattempo, secondo te, io stavo fuori a divertirmi vestito da mago - anche se tecnicamente sarebbe uno stregone".

Benedict Cumberbatch è al momento al cinema in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'ultima installazione del Marvel Cinematic Universe.