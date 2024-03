Eric: la serie con Benedict Cumberbatch ha una data d'uscita su Netflix

Dopo La meravigliosa storia di Henry Sugar, Benedict Cumberbatch tornerà su Netflix grazie a una nuova serie intitolata Eric, di cui Netflix ha appena svelato la data d'uscita.

Nello show Cumberbatch interpreta un padre disperato alla ricerca del figlio scomparso nella New York degli anni '80.

L'attore britannico è produttore esecutivo della serie, prodotta da Sister, produttore di Chernobyl. Tra i protagonisti figurano anche Gaby Hoffmann, McKinley Belcher III, Dan Fogler e Phoebe Nicholls. Il cast è completato da Clarke Peters, Ivan Howe, David Denman, Bamar Kane, Adepero Odyue, Alexis Molnar e Roberta Colindrez.

La serie, composta da sei episodi e scritta da Abi Morgan, è stata presentata per la prima volta come parte di una lista di cinque serie drammatiche di Netflix prodotte nel Regno Unito che comprende anche il recente adattamento di One Day e la serie di supereroi Supacell, il cui lancio è previsto per giugno.

Trama e data d'uscita

Il thriller emotivo segue il burattinaio e creatore di programmi televisivi per bambini Vincent (Cumberbatch), che lotta per affrontare una terribile situazione dopo che suo figlio di nove anni, Edgar (Howe), scompare una mattina mentre va a scuola. Pieno di disgusto per se stesso e di sensi di colpa per la scomparsa di Edgar, si aggrappa ai disegni del pupazzo di un mostro blu, Eric, convinto che se riuscirà a portare il personaggio in televisione suo figlio tornerà a casa. Mentre il comportamento progressivamente distruttivo di Vincent allontana la sua famiglia, i suoi colleghi di lavoro e i detective che cercano di aiutarlo, è Eric, un'illusione, a diventare il suo unico alleato nella ricerca per riportare a casa suo figlio.

I produttori esecutivi di Eric sono Morgan, Cumberbatch, Jane Featherstone, Lucy Dyke e Lucy Forbes, quest'ultima anche regista. Holly Pullinger è la produttrice e le riprese si sono svolte a New York e a Budapest. Lo show debutterà su Netflix il 30 maggio prossimo.