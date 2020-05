Benedetta Rossi: i fan di Benedetta Parodi la insultano, lei risponde a tono

Benedetta Rossi è stata insultata dai sostenitori di Benedetta Parodi? Sì, è successo anche questo. Loro sono due tra le conduttrici/ foodblogger più famose in Italia e alcuni follower si comportano come quei tifosi di calcio che per elogiare la propria squadra insultano l'avversario. È successo che i fan della Parodi hanno attaccato l'altra Benedetta definendola "una contadinotta". La Rossi ha risposto dal suo profilo mentre la Parodi non ha commentato i post dei suoi fan.

Benedetta Rossi è finita nel giro di un mese per due volte sotto l'attacco degli haters. Poco tempo fa la foodblogger perdonò chi l'aveva insultata su Twitter, oggi ha preferito rispondere con un lungo post su Instagram, anche perché ad insultarla sono stati i follower di Benedetta Parodi. Sotto un post della moglie del giornalista Fabio Caressa si legge: "L'unica vera Benedetta in cucina, altro che quella contadinotta" e ancora "Dovrei essere gelosa di una larga come un comò che non sa neanche parlare? E sono stata anche gentile". Alcuni hanno preso le difese di Benedetta Rossi definendo gli attacchi "cattiverie gratuite", altri si sono meravigliati del silenzio della Parodi: "Io mi aspettavo che prendessi le difese contro l'offesa fatta alla tua omonima e collega".

Se Benedetta Parodi ha preferito non intervenire, l'altra Benedetta non è rimasta in silenzio e in un lungo post su Instagram ha scritto: "Sì, è vero, sono una contadina. Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema - la Rossi poi rivela - In questi ultimi anni sono stata spesso avvicinata da "geni del marketing" che si sono sentiti in dovere di consigliarmi tecniche e strategie di comunicazione più "adeguate ai social" per far "evolvere la mia immagine" in qualcosa di più 'cool'".

Nella foto Benedetta Rossi è accompagnata dalla zia: "Sin dal primo giorno ho ritenuto che il buon senso, la coerenza, il rispetto delle persone e la buona educazione siano l'unica strategia da seguire. Non so se sto facendo bene, ma guardando il sorriso di zia Giulietta, lei che è una vera contadina, vedo serenità, soddisfazione, saggezza e un pizzico di ironia...io vorrei essere così!! Ditemi voi se conoscete qualcuno più COOL di lei".