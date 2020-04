Benedetta Rossi: le scuse dall’hater dopo gli insulti, lei lo perdona

Benedetta Rossi accetta le scuse delll'hater e chiude la questione. La food blogger era stata insultata su Twitter e la sua risposta era diventata subito virale. Dopo qualche giorno l'utente le ha chiesto scusa con una email che lei ha pubblicato mettendo una pietra sopra a tutta la querelle.

La lotta dei VIP contro gli haters è una battaglia quotidiana, ma difficilmente si vede un leone da tastiera tornare sui suoi passi come è successo con Benedetta Rossi. Vediamo come si è giunti a questo punto. Alcuni giorni fa su Twitter l'utente Luka aveva scritto riferendosi a Benedetta "Non potete capire quanto mi infastidisce 'sta cretina. La sua falsa genuinità mi irrita. La trovo orrenda e fa delle cose da ultra ces..a".

Poco dopo era arrivata la risposta piccata di Benedetta, diventata virale "Non mi preoccupi tu, ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB...Alla faccia del c..zo! A me sembra un ritrovo di bulli frustrati ...comunque stacce fratè...il cretino sei tu".

Poco dopo Benedetta Rossi ha risposta ad un nuovo tweett di Luka "Personaggio un c...o, ok? Quando mi conoscerai di persona, allora potrai parlare...im.....e! Io non ho nulla da perdere. Non me ne frega un c...o di te, della TV o della popolarità. Ma gli insulti dal uno sconosciuto del c...o non me li prendo in silenzio, ok?" Mentre i social si schieravano con Benedetta si è scoperto che il tweet era stato scritto dal marito Marco, come ha spiegato lui stesso nelle storie di Instagram in cui ha detto tra l'altro "Mi ha fatto abbastanza arrabbiare e sebbene si trattasse di Benedetta, ho pensato a qualsiasi ragazza al suo posto: un branco di persone adulte che insultavano pesantemente una donna, e per questo ho risposto e mi sono alterato. Questo tizio ora ha anche nascosto il suo profilo. Il tipico leone da tastiera".

Questa mail è di Luka, il ragazzo che mi aveva insultato.

Mi ha chiesto scusa privatamente, io ho accettato le sue scuse e l'ho ringraziato. Per me questa storia si chiude qui.

Oggi con un colpo di scena Luka ha mandato una email con cui si è scusato per quello che aveva scritto. Lo ha rivelato Benedetta con un bel post in cui dice di voler chiudere la questione, perché a volte chiedere scusa è la cosa più coraggiosa da fare "Questa mail è di Luka, il ragazzo che mi aveva insultato. Mi ha chiesto scusa privatamente, io ho accettato le sue scuse e l'ho ringraziato. Per me questa storia si chiude qui. Ora vorrei che Luka venga lasciato in pace: ci vuole molto più coraggio a scusarsi che ad insultare".

Nella mail Luka si scusa a partire dall'oggetto: "scuse da parte di un cretino", poi afferma di non essere un bullo ma che al contrario difende chi subisce soprusi. Questo il testo della mail "Buongiorno sono il ragazzo che ha scritto il famoso tweet. Sono qui per chiederle scusa, non so se leggerà o meno questa e-mail, ma è l'unica via che ho per scriverle. Le chiedo scusa perché ho capito il male che hanno potuto creare le mie parole e quanto queste siano state travisate da altri utenti, creando così un disastro. Ora, non voglio giustificare ogni singola parola. Vorrei solo chiarire che non voleva essere un'offesa a lei come persona, e nemmeno a lei in quanto donna. Il mio è stato uno stupido sfogo, che a dirla tutta non so nemmeno da dove sia uscito, che è esploso e voi avete fatto benissimo a riprendermi. Avrei fatto la stessa cosa. Quello che vorrei farle sapere è che io di certo non sono un bullo, anzi molte volte sono io il primo a difendere chi viene attaccato, sicuramente non sono nemmeno misogino in quanto nella mia famiglia sono circondato da donne. Comprendo di aver fatto una cavolata e di essere stato maleducato. Le chiedo umilmente scusa".