Benedetta primavera, Loretta Goggi torna stasera su Rai 1: ospiti e anticipazioni

Benedetta Primavera torna stasera 24 marzo su Rai 1 in prima serata. Il varietà segna il ritorno di Loretta Goggi alla guida di un grande show, Luca e Paolo affiancheranno la conduttrice nelle quattro serate in cui il programma ci terrà compagnia.

Tutto è pronto negli studi televisivi di Fabrizio Frizzi a Roma per la terza puntata di Benedetta Primavera. Il programma durerà quasi tre ore e vedrà la partecipazione della regina del piccolo schermo, che tratterà vari argomenti legati alla musica, alla TV e al cinema.

Nella terza puntata, Loretta Goggi avrà ospiti di grande rilievo. Tra i nomi delle sette note ci saranno Patty Pravo e Giorgia, Mara Venier. Inoltre, ci saranno anche personaggi del cinema come Giampaolo Morelli e Ilenia Pastorelli, e dell'imitazione come Vincenzo De Lucia. Non mancherà nemmeno Flavio Insinna.

Benedetta Primavera è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. È un programma di Loretta Goggi, Martino Clericetti, Francesca Cucci, Salvo Guercio, Cristiano Rinaldi, Paola Vedani, Lorenzo Campagnari, Ester Viola, Massimiliano Canè. La direzione artistica è curata da Laccio, la scenografia da Marco Calzavara e la direzione musicale dal maestro Valeriano Chiaravalle. Produttore esecutivo M. Rossella Arcidiacono. La regia è firmata da Cristiano D'Alisera.