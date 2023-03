Benedetta primavera, Loretta Goggi torna stasera su Rai 1: ospiti e anticipazioni del 31 marzo

Benedetta Primavera torna stasera 31 marzo su Rai 1 in prima serata per la quarta ed ultima puntata. Il varietà segna il ritorno di Loretta Goggi alla guida di un grande show, Luca e Paolo affiancheranno la conduttrice. Ecco gli ospiti di oggi, il programma durerà quasi tre ore e vedrà la partecipazione della regina del piccolo schermo, che tratterà vari argomenti legati alla musica, alla TV e al cinema.

Tra sketch, monologhi e musica, in questo ultimo appuntamento Loretta Goggi è accompagnata da grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica, come Carlo Conti, Romina Power, Paola e Chiara, Serena Rossi, Simone Montedoro, Lucia Ocone e Sergio Friscia.

Spazio poi al duetto impossibile che vede protagonista questa volta, Antonino in coppia con l'indimenticabile Mango, e a quello, da non perdere, tra Loretta e la sorella, Daniela Goggi. Luca e Paolo, come sempre, sono pronti a regalare al pubblico, momenti divertenti e di riflessione.

Benedetta Primavera è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. La regia è firmata da Cristiano D'Alisera.