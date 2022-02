Ben Stiller e Christine Taylor tornano insieme dopo la separazione del 2017

Ben Stiller e Christine Taylor hanno annunciato di essere tornati insieme in una recente intervista con Esquire, dopo la separazione nel 2017. La Taylor ha invitato Stiller a vivere di nuovo con lei in modo che potessero stare entrambi con i loro due figli, Ella, 19, e Quinlin, 16, durante i primi giorni della pandemia e passare tutto quel tempo assieme ha riacceso la scintilla tra i due.

"Il nostro amore si è evoluto nel tempo", ha rivelato Stiller ad Esquire, "ci siamo separati e siamo tornati insieme e ne siamo felici. È stato davvero meraviglioso per tutti noi. Inaspettato, una delle cose emerse dalla pandemia. È stato un riavvicinamento nato dalla pandemia."

La star di Una notte al museo ha anche confessato che la figlia Ella, durante questo improvviso riavvicinamento, lo ha rimproverato per non essere stato presente durante l'infanzia: "È difficile da sentire perché ho rifatto gli stessi errori dei miei genitori. Non sono stato presente perché stavo cercando di realizzare i miei sogni. Ho sempre pensato che non sarei stato come loro".

Ben Stiller ha concluso l'intervista con le seguenti parole: "Penso che rispettiamo i modi in cui siamo simili e i modi in cui siamo diversi l'uno dall'altra. E penso che, accettandolo, ci possiamo davvero apprezzare di più a vicenda, perché non stiamo cercando di cambiare l'altra persona. Una volta che lo accetti, risparmi molta energia. Se hai quel livello di fiducia con il tuo partner, sai che se sto dicendo: 'Non mi piace fare quella cosa', non significa: 'Non mi piaci tu'."