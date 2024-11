Ben Affleck si riunisce all'ex moglie Jennifer Garner nel Giorno del Ringraziamento per una buona causa

L'ex coppia si è ritrovata per collaborare insieme in una giornata particolarmente speciale.

Un evento di beneficenza nel centro di Los Angeles dedicato alle persone in difficoltà, è stata l'occasione per una reunion tra i due ex coniugi Ben Affleck e Jennifer Garner, che hanno dedicato il Giorno del Ringraziamento ai senzatetto della metropoli californiana.

Le due star hanno fornito il proprio aiuto insieme altre celebrità di Hollywood e la giornata è stata documentata online con diverse foto dei momenti di felicità tra una consegna e l'altra dei pasti alle persone in difficoltà.

Per una buona causa

Con retine per capelli e grembiuli con la scritta "I heart the Midnight Mission", Affleck e Garner, insieme a Sarah Paulson, hanno posato per delle fotografie alla tradizionale Thanksgiving Street Fair. Sul sito web dell'organizzazione è disponibile una descrizione della giornata:"Musica dal vivo, apparizioni di celebrità, distribuzione di articoli per l'igiene ai nostri ospiti senza fissa dimora".

Non è la prima volta che star di Hollywood partecipano ad iniziative di questo tipo in giornate festive come il Ringraziamento, il Natale o la Pasqua. Da diversi anni ormai, per una buona causa, i divi di Hollywood prestano il proprio servizio volontario alla comunità.

La missione

The Midnight Mission è l'associazione che si occupa di assistenza ai senzatetto di Los Angeles e in particolare dell'area di Skid Row, tristemente nota per essere una delle concentrazioni di persone senza fissa dimora più alte di tutti gli Stati Uniti.

Da tempo, in occasione della Thankgsiving Street Fair è diventata una tradizione reclutare volontari, anche celebri come Ben Affleck e Jennifer Garner, che aiutano a servire migliaia di pasti gratuiti alle persone che ne hanno bisogno in una giornata molto significativa negli USA.