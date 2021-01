Ben Affleck regista e sceneggiatore di Keeper of Lost Cities, nuovo film Disney

Sarà Ben Affleck lo sceneggiatore e il regista di Keeper of the Lost Cities, un film prodotto da Disney e tratto dai romanzi di Shannon Messenger.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e la star sarà coinvolta anche nella produzione tramite la sua Pearl Street, oltre a firmare la sceneggiatura in collaborazione con Kate Gritmon.

Tra le pagine del romanzo Keeper of the Lost Cities una ragazza, dotata di poteri telepatici, deve capire come comprendere il suo nuovo mondo prima che la persona sbagliata trovi la risposta legata all'origine delle sue capacità. Quando la dodicenne Sophie scopre finalmente da dove provengono i suoi poteri, capisce che non è in realtà umana, ma proviene da un altro mondo che esiste in modo parallelo dal nostro.

La saga ha già venduto 2.5 milioni di copie e la storia è arrivata all'ottavo capitolo.

Ben Affleck sarà coinvolto nel progetto e recentemente ha firmato Tornare a vincere, film che ha ottenuto delle ottime recensioni, e apparirà prossimamente sugli schermi grazie a Zack Snyder's Justice League in arrivo su HBO Max nel 2021 con quattro puntate.