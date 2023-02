Ben Affleck non era annoiato ai Grammy Awards 2023: ecco che cos'è accaduto

Secondo un insider Ben Affleck non era annoiato in compagnia di Jennifer Lopez ai Grammy Awards 2023: ecco che cosa è successo veramente.

Ben Affleck "non era quello di sempre" ai Grammy Awards 2023 di domenica sera: il cinquantenne è diventato virale online a causa delle sue espressioni facciali tutt'altro che entusiaste durante l'evento, ma una fonte ha appena rivelato a ET che le sue condizioni fisiche sono state scambiate per noia dagli spettatori.

"Jen e Ben hanno avuto un divertente appuntamento ai Grammy, ma nelle ultime settimane sono stati entrambi molto impegnati a lavorare su diversi progetti e Ben era molto stanco", ha riferito la fonte a proposito del marito di Jennifer Lopez. "Ha voluto sostenere Jen, ma non era quello di sempre durante la cerimonia."

"Jen si è divertita molto e voleva che Ben fosse entusiasta di essere lì, ma ha capito che era molto stanco", ha aggiunto l'insider. "Jen sa che Ben è un marito eccezionale e si sono comunque assicurati di passare una bella serata insieme. Jen sa che Ben la sostiene sempre volentieri ma capisce anche che il marito è più un casalingo, e che non fa per lui essere sempre presente agli eventi".

La Lopez ha scelto Instagram per mettere a tacere i meme su Ben Affleck, attraverso un video-montaggio che metteva in risalto il suo abito Gucci ingioiellato: "Un'altra bella serata con il mio amore, mio marito", aggiungendo come colonna sonora As It Was di Harry Styles.