Ben Affleck e Ana de Armas si sono lasciati, la coppia si era conosciuta sul set di Deep Waters

Ben Affleck e Ana de Armas si sono lasciati e la conferma è arrivata da fonti vicine all'ormai ex coppia che si era incontrata sul set di Deep Waters.

La storia d'amore era stata rivelata nel mese di marzo e nei mesi successivi online sono apparse innumerevoli foto scattate dai paparazzi a Los Angeles.

Il sito di People ha scritto: "Ben Affleck non sta più frequentando Ana de Armas. Lei ha posto fine alla relazione".

La fonte vicina alle star del cinema ha inoltre rivelato i motivi della fine dell'amore: "Il loro rapporto era complicato. Ana non vuole vivere stabilmente a Los Angeles e Ben, ovviamente, deve rimanere in città perché i suoi figli vivono lì".

Tra i due non ci sarebbe però nessun rimpianto o risentimento: "Si tratta di qualcosa deciso insieme e completamente amichevole. Sono in diverse fasi delle rispettive vite, c'è un amore profondo e molto rispetto".

L'ex interprete di Batman, che in passato ha avuto molti problemi personali, sta inoltre cercando finalmente un proprio equilibrio: "Ben continua a voler lavorare su se stesso. Ha tre progetti in programma ed è impegnato come padre a casa. Sono entrambi felici della situazione in cui si trovano rispettivamente".

A novembre Ana sembrava essersi trasferita a casa di Affleck dopo aver venduto la sua casa a Venice, in California, tuttavia la situazione sembra invece fosse ben diversa.