Belve, stasera su Rai 2 la quarta puntata: tutti gli ospiti di martedì 10 dicembre, Teo Mammucari compreso

Poche puntate di Belve sono state più attese di quella che andrà in onda stasera su Rai 2 a partire dalle 21:20. Il motivo è legato soprattutto ad appena 5 minuti di trasmissione, quelli cioè che Teo Mammucari ha impiegato per decidere di non sottoporsi, non più, almeno, all'intervista di Francesca Fagnani.

Belve: gli ospiti di martedì 10 dicembre 2024

Dopo avere a lungo dibattuto sul da farsi, la RAI e la conduttrice hanno preso una decisione di comune accordo: l'intervista all'ex conduttore de Le Iene sarà mandata in onda. I dubbi permanevano per via della mancata firma sulla liberatoria, ma, come accaduto in un caso simile (l'intervista a Massimo Ferrero), alla fine ha prevalso la linea della completa trasparenza. In questo martedì 10 dicembre scopriremo dunque cosa ha mandato in bestia Teo Mammucari.

I motivi per attendere in maniera particolare questa quarta puntata di Belve, però sono di più: almeno tre, come le ospiti che si alterneranno sullo sgabello più scomodo della TV, rispondendo a tutte le domande.

Direttamente da Uomini e Donne è arrivata colei che ha "inventato" il mestiere dell'opinionista nei programmi della generalista: Tina Cipollari.

Schietta come ormai la conosciamo, non ha avuto alcun problema di falsa modestia nel dichiarare che una sua erede non potrà mai esistere, come mostra la breve clip di anticipazioni. "La mia erede? Non ci può essere, neanche se mi clonano" ha detto a una Fagnani ammirata e quasi incredula. "È un mestiere che ho inventato io, guardando gli altri mi viene da ridere, dicono tutti cose scontate".

Ci sarà anche Valeria Bruni Tedeschi, che ha svelato alla conduttrice, ridendo fino alle lacrime, di essere così superstiziosa da non potere, a volte, uscire di casa senza prima aver deciso quale piede mettere davanti all'altro.

Particolarmente incline all'ansia e alle dipendenze, l'attrice ha raccontato di aver provato ogni tipo di droga nella sua vita, anche l'eroina. Cosa l'ha spinta a non continuare su quella via? La scomparsa di un ex fidanzato, eroinomane, morto per un'overdose.

Immancabile la domanda sulla sorella, Carla Bruni, che proprio un anno fa a Belve aveva raccontato di essersi sentita a volte offesa dalle rappresentazioni della loro famiglia fatte nei suoi film. Valeria Bruni Tedeschi non ha negato le accuse: "Ho ferito persone facendo i miei film".

L'attrice e regista ha anche spiegato però di non sentirsi in colpa: "So che per fare il mio lavoro ho bisogno della realtà e poi ho bisogno di poter farne quello che voglio, sennò non posso farlo il mio lavoro. Ho immaginato che loro si sarebbero potuti riconoscere ma, nonostante questo, per il bisogno di una scena ho superato il dispiacere degli altri".

Ancora segretissima invece l'ultima intervista, quella con Elena Sofia Ricci, che rivedremo presto su Rai 1 ancora nei panni di Suor Angela nella prossima stagione di Che Dio ci aiuti.