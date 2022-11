Belve, salta la puntata del giovedì: l'appuntamento diventa bisettimanale

Belve rinuncia alla puntata del giovedì che non andrà più in onda: il programma condotto in seconda serata da Francesca Fagnani, a partire da questa settimana, sarà trasmesso solo il martedì ed il mercoledì. La decisione è stata presa per rispetto agli spettatori e agli ospiti, la RAI non poteva garantire la messa in onda del programma nell'orario previsto.

L'annuncio definitivo della cancellazione dell'appuntamento del giovedì è arrivato dalla stessa conduttrice del programma, Francesca Fagnani, rispondendo ad alcuni follower che manifestavano perplessità sull'appuntamento trisettimanale, ha scritto su Twitter "È una sperimentazione, ci sta, con dei punti di fragilità (gli orari sempre diversi di partenza!) ... ma intanto da questa settimana si va il martedì e il mercoledì, giorni in cui si riesce a non partire troppo tardi, per rispetto del pubblico, dell'ospite e del lavoro di tutti".

Il giovedì, infatti, il programma è trainato, in verità in maniera molto blanda in termini di ascolti, da Che succede di nuovo?, la trasmissione condotta da Ilaria D'Amico che fa sforare l'appuntamento con Belve oltre la mezzanotte. Da qui la decisione della RAI e degli autori del programma di cancellare, per ora, l'appuntamento del giovedì.

Questa settimana ci diranno che Belve si sentono Alessandra Celentano ed Eva Grimaldi, che saranno intervistate nella puntata di martedì 8 novembre alle 23:40. Mercoledì 9 novembre, alle 23:05, tocca ad Alessandro Di Battista e Vera Gemma